Ermini: populismo e sovranismo mettono in crisi democrazia

Roma, 2 mar. (askanews) - "Si è aperta un'era in qualche modo nuova, fondata sulla saldatura tra populismo e sovranismo" che "mette in crisi" i "capisaldi della democrazia costituzionale e dello stato di diritto, alimentando politiche del rancore e della chiusura e agitando l'ideologia moralistica della volontà popolare". Così il vice presidente del Csm, David Ermini nel corso del suo intervento al XXII congresso di Magistratura Democratica in corso a Roma.