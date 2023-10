Energia, Giani: 'Geotermia straordinaria potenzialità, andare avanti con determinazione'

Torino, 2 ott. (Adnkronos) - "La geotermia, che spesso viene ignorata, e invece sarebbe una straordinaria potenzialità in tutto il Paese, in Toscana ci dà oggi il 34% della produzione che si consuma a livello energetico e possiamo arrivare al 50%. Spesso questa idea dei comitati del 'no' in questo paese è devastante, sotto questo aspetto dobbiamo andare avanti con grande determinazione". Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nel corso della tavola rotonda 'Le grandi infrastrutture motore del Paese' al Festival delle Regioni che si tiene a Torino.

"C'è troppa arretratezza infrastrutturale: tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche vedo una necessità di progettazione che è mancata" in centro Italia, dice Giani riferendosi anche al collegamento tra Adriatico e Tirreno. Servono poi parcheggi e trasporto rapido di massa nelle città, "rilancio questa sfida, rispetto all'Europa siamo indietro".