Esondazioni, fango e frane: in Emilia Romagna è ancora paura per il maltempo

Allerta rossa anche per oggi nell'Emilia Romagna martoriata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti. E' ancora invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott'acqua, con i tesori dell'arte bizantina patrimonio Unesco, sembra per il momento scongiurato. La premier Giorgia Meloni ha visitato le zone colpite dall'alluvione: "Ora il nostro compito è garantire risposte immediate", ha detto da Ravenna. "Difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse". Poi incontra il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che chiede "rimborsi al 100%, come per il terremoto".

Sindaco Ravenna: "E' stata una corsa contro il tempo"

L'acqua "dopo aver allagato tutto strada facendo, marciava dritta verso Ravenna. Le cose si mettevano male, era chiaro che un'onda d'urto devastante sarebbe arrivata qui in pianura. È stata una corsa contro il tempo. Abbiamo evacuato migliaia di persone, installato 50 pompe idrauliche per scaricare acqua nei canali già gonfi, cercato di guadagnare ore e alla fine abbiamo impedito all'acqua di arrivare in centro città". Così al Corriere della Sera il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (Pd).

Le richieste alla premier

Alla premier Giorgia Meloni, il sindaco chiede "un indennizzo con procedure veloci e trasparenti, a noi non piacciono i meccanismi che lasciano spazio ai furbi, la legalità è importante quanto fare in fretta. Chiunque abbia subito un danno deve poter contare su risarcimenti celeri" oltre a "un piano che abbia una visione. Serve alzare il livello di protezione del territorio, non possiamo rifare tutto com'era prima. In questi giorni ho sentito un sacco di stupidaggini sul dopo-alluvione - prosegue - per esempio che la soluzione è rinaturalizzare. Io sono per la lotta contro i cambiamenti climatici ma qui si tratta di fare opere di protezione, argini più robusti, casse di espansione, invasi, pulire i fiumi, potenziare le idrovore". Al governo e alla protezione civile il sindaco ha chiesto più idrovore: "Se il sistema si spegnesse ora, fra poco l'acqua arriverebbe in Piazza del Popolo. Dietro Ravenna c'è un lago, ci vorranno giorni e giorni per portarlo al mare".

Cala il numero degli evacuati

Calano le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione in Emilia Romagna: alle 12 di domenica erano 26.324, la maggior parte, 19.500, nel ravennate, poi 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel bolognese. Gli interventi di assistenza alla popolazione, comunica la Regione, proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 5.370 (di cui circa 4mila nel ravennate, 734 nel bolognese, 632 nel forlivese-cesenate e 4 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative come seconde case o da amici e parenti.

43 i comuni allagati

Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni. Per quanto riguarda la viabilità, sono 622 le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel riminese. Quasi 33mila persone (2.856) e 1.700 volontari sono al lavoro in Emilia-Romagna per un totale 4.556. Degli oltre 1.100 volontari, 374 appartengono alle colonne mobili regionali di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo e Umbria. A queste si aggiungono i 612 volontari dell'Emilia-Romagna e i 139 appartenenti alle organizzazioni nazionali di volontariato. "Tutte le persone che vogliano dare un aiuto fattivo nelle aree colpite dal maltempo debbono rivolgersi ai Comuni per poter organizzare al meglio le attività", sottolinea la Regione Emilia Romagna.