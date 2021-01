(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha discusso ieri del vaccino anti-Covid dell'azienda Moderna, ma "la discussione non si è conclusa e proseguirà domani 6 gennaio; nel frattempo i nostri esperti stanno lavorando duramente per chiarire le questioni in sospeso con la compagnia". Lo rende noto la stessa Agenzia Ema. (ANSA).