Il paese di 88 abitanti riceve 20 milioni per la valorizzazione del territorio. Il sindaco: “Ecco cosa faremo”

Di sicuro è uno dei paesi più piccoli non solo in Piemonte ma anche in tutta Italia. Ma con i suoi 88 abitanti, Elva, in provincia di Cuneo, potrebbe, almeno sulla carta, diventare uno dei più ricchi. Questo perché riceverà 20 milioni dal Pnnr per la valorizzazione del territorio. Una cifra enorme se confrontata con le dimensioni del centro scelto dalla giunta regionale come destinatario dei fondi. Ma cosa può fare un borgo di 88 anime con così tanti soldi? Il sindaco ha le idee chiare come ha dimostrato in un’intervista rilasciata a Mattino Cinque.

Sedi universitarie fra i progetti

"Li investiremo innanzitutto in tre sedi universitarie dedicate alla ricerca", dichiara il primo cittadino. Una delle attività principali del borgo è l'allevamento in quota e la coltivazione di erbe aromatiche. "Il progetto universitario - spiega il sindaco - non sarà limitato a Elva ma vuole coinvolgere l'intera valle, le valli vicine e agli abitanti delle montagne che vorranno approfittarne".

Spendere 20 milioni non sarà facile

Spendere 20 milioni quando solitamente si è abituati a spandere 500 mila euro, non sarà una passeggiata. Il primo cittadino fa sapere però che sarà istituito un ufficio apposito.

"Siamo chiaramente assistiti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo. Il mio vicesindaco è ingegnere ed è il responsabile unico del procedimento. Abbiamo dunque delle figure molto capaci", conclude il sindaco che adesso potrà soddisfare le richieste di numerosi cittadini.