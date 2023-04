Elipsa 2e, l'ultimo eReader di Rakuten Kobo

Milano, 19 apr. (askanews) - Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore lettura & ascolto, continua ad abbattere le barriere che separano analogico e digitale, diventando un vero punto di riferimento in questo panorama, grazie anche ai suoi device sempre più innovativi, tecnologici e all'avanguardia. È stato presentato a Milano, allo Store Mondadori in Piazza Duomo, Kobo Elipsa 2E: il nuovo dispositivo di Rakuten Kobo per leggere, scrivere e ideare in un'unica soluzione. Non un semplice eReader ma il più avanzato della gamma. Un prodotto che apre a un'esperienza di lettura immersiva e personalizzabile, grazie alla possibilità di evidenziare e annotare, o scrivere i propri appunti personali, esattamente come su carta. Vuole dunque colmare il divario tra stampa e digitale, migliorando l'esperienza di lettura e stimolando la creatività di un lettore sempre più interattivo.Tante le novità, tra cui la possibilità di conversione del testo scritto a mano in caratteri digitati, l'ampliamento della sezione quaderni per gli appunti, ma anche l'accesso integrato a Dropbox e Google Drive per importare e condividere documenti in maniera ancora più agile. Oltre al device, anche Kobo Stylus 2, la sua nuova penna, riprogettata in versione ancora più sensibile ed ergonomica. A presentare il prodotto è stata Lorena Landini, Marketing Manager Southeast Europe & Asia di Rakuten Kobo."È un dispositivo con una particolarità nei materiali, in quanto si compone per oltre l'85% di plastica riciclata. Si caratterizza per il suo schermo molto ampio da 10,3'' per poter leggere e scrivere, grazie al nuovo pennino ergonomicamente rinnovato". Presente all'evento anche Stefano Tura: Senior Manager Content Sales per Europa e Oceania. "Kobo è una libreria internazionale che offre un catalogo che risponde alle esigenze di un lettore ormai molto variegato. Kobo Plus è un servizio che per un costo mensile permette di leggere o ascoltare tutti i libri e gli audiolibri che si desidera". Il tutto, all'interno di un impegno da parte di Rakuten Kobo che va in direzione di scelte eco consapevoli e sostenibili, a partire dai materiali impiegati in Elipsa 2E: per un futuro sempre più responsabile.