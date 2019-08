Elicottero atterra vicino case, 3 feriti

(ANSA) - VALFURVA (SONDRIO), 23 AGO - Ha provocato tre feriti lievi l'atterraggio a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) di un elicottero dell'Esercito con un pesante generatore di corrente e del carburante per poter far fronte ad eventuali emergenze visto che la località turistica dell'Alta Valtellina è praticamente isolata, da alcuni giorni, a causa della frana del Ruinon. Il blocco, agganciato a 4 funi del velivolo a doppia elica proveniente da Viterbo, appariva instabile, con una delle funi che sembrava sul punto di sfilacciarsi. A quel punto il pilota ha deciso per un atterraggio in un'area, troppo vicina a un parco giochi e a un bar. C'e' stata la scoperchiatura di tetti e alcune lamiere hanno colpito alla testa un uomo di 65 anni, ferendo anche un bambino di 10 anni e un 18enne, fortunatamente tutti in modo non grave. Il grosso elicottero ha scatenato il panico dato che ha volato rasente sopra diverse case prima di planare su un prato. Sono in corso indagini per capire le esatte cause dell'incidente.