Chi era Eleonora Sirabella: prima vittima della frana a Casamicciola. L'ultima telefonata al padre: 'Salvami'

Il suo viso solare, la sua immagine di giovane ragazza che avrebbe ancora potuto avere tanto dalla vita, i suoi sogni, invadono in queste ore i social. E' un omaggio ininterrotto che le viene reso, quasi una camera ardente virtuale che riunisce amici, parenti, semplici conoscenti. Tutti a sottolineare, con commozione, che lei era un angelo, gentile, dolce. Una persona perbene, disponibile con gli altri.

La triste statistica ne fa la prima vittima recuperata di questa incredibile alluvione che ha travolto Casamicciola e distrutto tante cose, tra abitazioni ed auto ma soprattutto persone e storie. Eleonora Sirabella, che a gennaio avrebbe compiuto 32 anni, è stata trovata sotto un metro e mezzo di fango dai soccorritori che non hanno potuto fare niente per lei.

Commessa in un negozio, da poco meno di una settimana era andata a convivere col suo fidanzato, Salvatore Impagliazzo, ancora nella lista dei dispersi, nella zona del Celario, Casamicciola alta. Vi si era trasferita dopo aver lasciato la casa della sua famiglia, nella vicina Lacco Ameno. Ma il legame con i suoi era rimasto indissolubile. Proseguito fino agli attimi finali della sua vita.

Eleonora, infatti, si era accorta della tragedia imminente ed aveva chiesto aiuto, quei terribili boati della frana in movimento l'avevano inquietata: poco prima che il fango la travolgesse aveva chiamato col cellulare il padre per chiedergli soccorso. L'uomo si è precipitato ma non ha potuto fare nulla. Una volta arrivato, infatti, è stato bloccato dal fiume di fango. L'uomo, accompagnato da suo figlio, il fratello di Eleonora, è riuscito ad arrivare fino all'imbocco della strada che conduce in via Celario, la zona maggiormente colpita e dove erano concentrati undici dispersi dell'alluvione, una vera e propria strada della morte.

I due hanno tentato in tutti i modi di percorrere le poche centinaia di metri che li separavano dall'abitazione della giovane: di fronte a loro la colata di fango e detriti che hanno impedito di raggiungerla. Sul posto, infatti, arrivano nel frattempo le forze dell'ordine che li dissuadono dal continuare. Ogni loro ulteriore tentativo sarebbe stato inutile. La furia della natura aveva travolto l'abitazione della coppia. Lei è stata trascinata per centinaia di metri fino a Piazza Maio. Il compagno non si trova ancora. Eleonora è passata in poche ore dalla burocratica lista dei dispersi all'elenco delle vittime. Nel pomeriggio di ieri il ritrovamento. Le speranze sono finite. Di Eleonora restano la gentilezza e il volto di una giovane donna che trasmetteva dolcezza e serenità.