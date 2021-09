Caso Eithan, indagata anche la nonna del bambino rapito e portato in Israele

Anche Etty Peleg, ex moglie di Shmuel Peleg e nonna materna del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto della strage del Mottarone, è indagata per il sequestro del bambino di 6 anni affidato legalmente alla zia paterna che risiede in Italia. La donna è coinvolta ufficialmente nel fascicolo aperto dalla procura di Pavia che sta indagando sul sequestro del bambino, portato via con un volo privato senza nessuna autorizzazione.

Già nei giorni scorsi gli agenti della Squadra mobile di Pavia, coordinati dal procuratore Mario Venditti e dalla sostituta Valentina De Stefano, avevano iniziato le verifiche per capire un eventuale coinvolgimento della donna nel rapimento.

Shmuel Peleg, un ex militare, tre giorni fa ha portato il piccolo di 6 anni in Israele senza le dovute autorizzazioni dopo una visita concessa dalla famiglia paterna e dopo averlo prelevato nella casa della zia Aya Biran, tutrice legale.