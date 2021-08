Lo studio: "Gli effetti collaterali della terza dose di vaccino sono simili o minori a quelli della seconda dose"

Con i contagi che continuano ad aumentare per via della variante Delta - anche se gli esperti assicurano che due dosi già ricevute “garantiscono una eccellente protezione” - già si parla di una terza dose di vaccino. A questo punto la domanda sorge spontanea: “Quali sono gli effetti collaterali? Sono uguali alla seconda dose”. La risposta arriva da Israele che ha già iniziato da circa due settimane a somministrarla agli over 60, e dove si stanno analizzando in primi dati.

La ricerca

La terza dose di vaccino anti Covid dà effetti collaterali “simili o minori” rispetto alla seconda, riporta Bloomberg citando i dati forniti da Clalit, il maggior fornitore di servizi sanitari israeliano, che ha già somministrato 240mila terze dosi, e ha condotto una survey su 4500 persone che l'hanno ricevuta fra il 30 luglio e l'1 agosto. Israele è il primo Paese ad avere adottato diffusamente la strategia del cosiddetto "booster shot".

I dati

In base ai risultati, l'88 per cento degli intervistati ha risposto che dopo aver ricevuto il richiamo si sono sentiti meglio o allo stesso modo di quando ricevettero la seconda dose. Il 10 per cento ha invece riportato reazioni peggiori rispetto alla seconda dose. Nel complesso, il 31 per cento degli intervistati ha riferito di avere sofferto delle reazioni dopo la terza dose, principalmente dolore nel punto dell'iniezione.