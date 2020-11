Eduscopio, ecco le superiori che preparano meglio al futuro

Roma, 12 nov. (askanews) - E' online la nuova edizione 2020 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.Il portale - nato nel 2014 e gratuito - vuole aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio consente infatti allo studente di comparare le scuole dell'indirizzo di studio che interessa nell'area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l'università o per il mondo del lavoro dopo il diploma, con informazioni frutto di analisi accurate a partire da grandi banche dati, perciò oggettive e affidabili. Inoltre, è di facile consultazione e aiuta chi non si accontenta del "passa parola" e, in modo particolare, quelle famiglie che non possono contare su reti sociali e culturali forti.Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari; la capacità di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l'ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all'università e vogliono subito trovare un impiego.LA CLASSIFICA DEI LICEI MIGLIORI NELLE 5 CITTÀ PIÙ GRANDIROMA - Classici: 1. Torquato Tasso; 2. Francesco Vivona; 3. Ennio Quirino Visconti; 4. Augusto; 5. Bertrand Russell. Scientifici: 1. Augusto Righi; 2. Camillo Cavour; 3. Giovanni Battista Morgagni; 4. Terenzo Mamiani; 5. Amedeo Avogadro.MILANO - Classici: 1. Sacro Cuore; 2. Alexis Carrel; 3. San Raffaele; 4. Giovanni Berchet; 5. Sant'Ambrogio. Scientifici: 1. Leonardo Da Vinci; 2. Alessandro Volta; 3. Vittorio Veneto; 4. Sant'Ambrogio; 5. Sacro Cuore.NAPOLI - Classici: 1. Jacopo Sannazzaro; 2. Umberto I; 3. Vittorio Emanuele II; 4. Quinto Orazio Flacco; 5. Piero Calamandrei. Scientifici: 1. Convitto Vittorio Emanuele II; 2. Giuseppe Mercalli; 3. Leon Battista Alberti; 4. Gian Battista Vico; 5. Carlo Urbani.TORINO - Classici: 1. Camillo Benso di Cavour; 2. Vincenzo Gioberti; 3. Vittorio Alfieri; 4. Massimo D'Azeglio; 5. Umberto I. Scientifici: 1. Galileo Ferraris; 2. Valsalice; 3. Gobetti; 4. Majorana-Marro; 5. Carlo Cattaneo.PALERMO - Classici: 1. Centro educativo Ignaziano; 2. Umberto I; 3. Giuseppe Garibaldi; 4. Giovanni Meli; 5. Vittorio Emanuele II. Scientifici: 1. Stanislao Cannizzaro; 2. Galileo Galilei; 3. Benedetto Croce; 4. Don Bosco-Ranchibile; 5. Ernesto Basile."È un momento difficile per il Paese e per le sue scuole - dice il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto - molte famiglie che hanno figli all'ultimo anno delle medie sono spaesate e possono avere maggiori difficoltà, durante l'emergenza sanitaria, a farsi un quadro chiaro in vista della scelta dell'indirizzo di studio e dell'istituto superiore per il prossimo anno scolastico. Eduscopio non può essere l'unico strumento per una decisione ponderata, ma pensiamo che il contributo di informazioni, dati e confronti fra le scuole che offre gratuitamente possa essere quest'anno ancora più utile".Per quanto riguarda gli istituti tecnici (economici e tecnologici) e professionali (servizi e industria/artigianato), i cui diplomati in maggioranza cercano subito lavoro dopo la maturità, Eduscopio rivela che l'indice di occupazione (la percentuale di occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma misurata su quanti non si sono immatricolati all'università) ha continuato a crescere - nel periodo considerato, ovviamente pre-Covid - confermando il trend dello scorso anno. La crescita riguarda sostanzialmente tutti gli indirizzi di studio nelle regioni del Nord e del Centro. Il Sud ha situazioni più differenziate, ma comunque ci sono segnali incoraggianti anche in queste ragioni, come suggeriscono i dati delle città principali (Napoli, Bari, Palermo), come pure di altre province.