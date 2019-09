Ecco che fine hanno fatto i taser

Roma, 29 set. (AdnKronos) - E' terminata la sperimentazione dei taser. Lo fa sapere il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, replicando a Vincenzo Chianese, segretario generale del Sindacato di polizia ES, che, in relazione alla notizia di alcuni agenti aggrediti, domandava al Viminale che fine avessero fatto gli annunciati taser. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in particolare precisa: "In ordine all’assegnazione delle pistole elettriche alle forze di polizia, la fase di sperimentazione è terminata con risultati ritenuti positivi. Si conferma inoltre l’avvio delle verifiche delle procedure di gara, le quali hanno tempi definiti a garanzia dei risultati auspicati dall’intera amministrazione".