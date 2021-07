Lavoro: Fiom-Cgil, scioperi in fabbriche Milano e provincia

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Non si fermano gli scioperi nelle aziende metalmeccaniche di Milano e provincia contro i licenziamenti e in solidarietà ai lavoratori in lotta per difendere l'occupazione. Lo rende noto la Fiom-Cgil. In particolare dopo le mobilitazioni degli scorsi giorni, "che hanno registrato un'altissima percentuale di adesioni", domani sono state programmate astensioni dal lavoro alla Lear di Pozzo d'Adda, alla Sirti, alla Modis, alla Uni, alla Abb e alla Siemens Energy di Milano, alla Fluid o Tech di Corsico, alla Parker di Gessate, alla Bono Energia di Peschiera, alla Obl di Segrate, alla Siae Microelettronica di Cologno, alla Fantini Cosmi di Settala, della Cofle di Trezzo. Sempre domani, i delegati della Rps di Cormano andranno in delegazione alla Gianetti Ruote per portare al presidio permanente dell'azienda di Ceriano Laghetto (Monza) la solidarietà concreta "delle lavoratrici e dei lavoratori della Rps e della Bitron" che hanno iniziato una raccolta fondi. "La straordinaria riuscita degli scioperi degli scorsi giorni e il moltiplicarsi delle mobilitazioni e delle iniziative di solidarietà - dichiara Roberta Turi, segretaria generale della Fiom di Milano - sono l'esatto contrario della rassegnazione e restituiscono visibilità e plasticità alle questioni del lavoro, della difesa e del rilancio dell'occupazione. Si tratta del presente e del futuro di questo Paese che non possono essere affrontati a suon di licenziamenti, delocalizzazioni e chiusure come i gruppi dirigenti di troppe imprese stanno facendo". (ANSA).