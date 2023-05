E4life, la prima società italiana attiva nella Biodifesa

Roma, 25 mag. (askanews) - ELT, Gruppo leader mondiale nel settore della difesa elettronica, e Lendlease, società globale di investimento e real estate, hanno costituito "E4life", la prima azienda italiana attiva nel settore della Biodifesa. L'Amministratore Delegato della Società è Vincenzo Pompa, mentre il ruolo di Presidente è ricoperto da Alberto Sangiovanni-Vincentelli. I membri del Consiglio di amministrazione sono Andrea Ruckstuhl, Simone Astiaso e Gianni Maratta. La partnership nata tra Elettronica e Lendlease si pone l'obiettivo di incentivare ulteriormente lo sviluppo tecnologico di E4Shield. A presentare la mission della newco è stato l'AD Vincenzo Pompa: "Vogliamo rafforzare lo sviluppo della tecnologia E4shield, ampliarne l'efficacia contro virus ed altri agenti patogeni. Inoltre, l'obiettivo è quello di curare la commercializzazione della gamma prodotto a livello internazionale.

La newco potrà essere focalizzata nel portare avanti la roadmap evolutiva della tecnologia anche grazie ad un patrimonio iniziale di 3,5 milioni di euro". Uno degli obiettivi della newco è sicuramente quello di far evolvere ulteriormente la tecnologia E4Shield, ideata e prodotta da ELT, che ha dimostrato, grazie ai suoi caratteri rivoluzionari completamente Made in Italy, di poter inattivare in aria i virus per i quali è programmata grazie all'azione delle onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni, ma innocua per l'uomo. Domitilla Benigni, CEO e COO di ELT, ha dichiarato: "Elettronica è un'azienda che vanta un'esperienza di più di 70 anni nel dominio dello spettro elettromagnetico e la creazione di questa nuova società rientra nella roadmap contenuta nel piano strategico Tenet 2030. Questo piano definisce gli obiettivi e le ambizioni aziendali per i prossimi dieci anni, in particolare quella di trasferire le competenze core dell'azienda in nuovi domini, tra cui appunto la Biodifesa. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Lendlease, un'azienda che condivide la missione di proteggere la qualità della vita. Facciamo i nostri migliori auguri all'AD Vincenzo Pompa ed a tutto il board la cui grande esperienza sarà essenziale alla realizzazione della mission di E4Life". Nella roadmap evolutiva di E4Shield, che sarà portata avanti dalla Newco sono previste, non solo nuove campagne di test per ulteriori virus, quali l'aviaria, ma anche l'ambizioso obiettivo di mitigare la minaccia rappresentata dai batteri. Inoltre, E4life, attraverso prestigiose collaborazioni internazionali, sta lavorando alla realizzazione del primo sensore capace di rilevare in tempo reale virus e altri agenti patogeni presenti nell'aria, a partire dal SARS-CoV-2 e virus influenzali.