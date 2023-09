Collezione Farnesina aperta al pubblico il 14 e 29 settembre

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Dopo la pausa estiva ritorna il doppio appuntamento con l'arte italiana contemporanea della Collezione Farnesina, con "I Giovedì della Collezione" e "Aperti per Voi". I due appuntamenti, che rientrano nella consueta apertura al pubblico del Palazzo della Farnesina e della sua Collezione di oltre 680 opere, si terranno il 14 e il 29 settembre 2023.In particolare, la giornata del 29 settembre rientra nell'iniziativa "Aperti per voi" del Touring Club Italiano, a cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016.

In entrambe le giornate, oltre a visitare i principali ambienti del palazzo dove sono allestite le opere dei più grandi artisti del Novecento italiano e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina, tra cui la galleria della fotografia e del reportage, dell'illustrazione e della street art, sarà possibile percorrere gli spazi dell'Unità di Crisi e scoprire le principali attività svolte per la tutela dei cittadini italiani all'estero e visitare la "Sala delle Bandiere", dove è custodita la più grande raccolta di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione italiana. Per informazioni: https://collezionefarnesina.esteri.it/. (ANSA). .