Ancora acquazzoni, ma più sole da giovedì e fino al weekend

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Continua l'instabilità meteorologica, con acquazzoni sia oggi che domani a ridosso dei rilievi, e nelle prossime ore anche su Nord-Est, versante adriatico e Sicilia. Ma da giovedì fino al weekend si prevede una situazione più soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e temporali pomeridiani nelle zone interne; farà anche un po' più caldo e al Sud si arriverà anche oltre i 30°C. Queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Dopo un mese di maggio fresco e piovoso - spiega - anche giugno è iniziato con temporali e temperature sotto la media del periodo.

L'alta pressione è totalmente assente, come non accadeva da anni in questa stagione". L'anticiclone delle Azzorre, precisa Tedici, "staziona da giorni sulle Isole Britanniche e là resterà ancora per un po"', portando già migliaia di bagnanti all'assalto delle spiagge del canale della Manica; "nel frattempo pure l'anticiclone africano è lontano dall'Italia e resta pigramente a casa sua". L'assenza dei due principali campi di alta pressione lascia l'Italia nella famosa 'Palude Barica', un'area dove il tempo resta instabile con frequenti temporali che scoppiano da Nord a Sud. Le mappe meteorologiche, sottolinea Tedici, non vedono arrivare il caldo africano asfissiante almeno fino al 21 giugno, fino all'inizio dell'estate. Nel dettaglio: Martedì 6. Al nord: rovesci al Nord Est, sole altrove. Al centro: via via più instabile dal pomeriggio. Al sud: piogge sparse alternate a schiarite. Mercoledì 7. Al nord: temporali sulle Alpi, in Emilia occidentale e sul Piemonte, soleggiato altrove. Al centro: instabilità pomeridiana sui rilievi. Al sud: a tratti molto instabile, specie in Calabria. Giovedì 8. Al nord: temporali sulle Alpi, locali in pianura. Al centro: instabile sugli Appennini, soleggiato altrove. Al sud: qualche rovescio residuo, ma più soleggiato. Tendenza: temperature in aumento, ma sempre con temporali in agguato nel corso del pomeriggio. (ANSA). .