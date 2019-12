E' morto Davide Vannoni, l'ideatore del 'metodo Stamina'

Torino, 10 dic. (askanews) - E' morto a Torino, nell'ospedale dove era ricoverato per una malattia, Davide Vannoni, presidente di Stamina Foundation ed ideatore del "metodo Stamina", il presunto trattamento medico, privo di validità scientifica, per le malattie neurodegenerative basato sulla conversione di cellule staminali mesenchimali in neuroni. Aveva 53 anni.Il caso Stamina finì anche in Tribunale e nell'aprile 2015 Vannoni patteggiò davanti al gup di Torino la pena di un anno e dieci mesi nel processo a suo carico per associazione a delinquere e truffa, rinunciando poi al ricorso in Cassazione, mentre invece finì in prescrizione la tentata truffa alla Regione Piemonte.La conferma del decesso è arrivata dal suo avvocato, Liborio Cataliotti.