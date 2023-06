Duracell scende in campo per la sicurezza

Padova, 9 giu. (askanews) - In occasione del congresso Internazionale di EAP (l'Accademia Europea di Pediatria), tenutosi quest'anno in Italia, a Padova, è stata lanciata la campagna PowerSafely - Diamo la carica in sicurezza. La campagna nasce dalla collaborazione tra Duracell e l'Accademia, con l'obiettivo di sensibilizzare genitori, pediatri e operatori sanitari, sui rischi derivanti dall'ingestione delle batterie a moneta a litio a danno dei bambini e ai relativi comportamenti a cui attenersi per prevenirli, garantendo una maggiore sicurezza per i bambini. Ai nostri microfoni il Dottor Stefano del Torso, Direttore Generale dell'European Academy of Pediatrics."Sono strumenti presenti quotidianamente nelle nostre case. È importante che i genitori possano essere a conoscenza di quelle che sono le manovre più efficaci per ridurre i rischi nel caso di ingestione, e di tutte quelle attenzioni che portano a rendere l'uso degli strumenti che contengono le batterie a moneta a litio più sicure".

Da una recente indagine di Duracell è emerso che In Europa ben il 98% dei genitori non considera le batterie a moneta al litio un potenziale rischio per i bambini e solo il 46% si assicura di conservarle fuori dalla portata dei propri figli. I genitori sono quindi inconsapevoli dei rischi che l'ingestione accidentale può comportare; infatti ben l'80% delle famiglie non conosce i rischi connessi a questo tipo di ingestione. Se ingerita, una batteria a moneta al litio da 20mm può rimanere incastrata nell'esofago e provocare dei seri danni in poco tempo, mettendo a rischio la vita dei piccoli.Per questo sono importanti azioni volte alla prevenzione e tecnologie ad hoc. Ne abbiamo parlato con Carmela Izzo, Vice President Southern Europe Duracell."Come Duracell abbiamo sviluppato la tecnologia Baby Secure, che da un lato pone sulla batteria stessa una sostanza amarissima, tale sostanza fa si che se il babino dovesse ingerire la batteria provi immediatamente repulsione e la sputi; dall'altro lato abbiamo rinforzato i packaging in modo che possano essere aperti solo da un adulto. Per contribuire ad aumentare la consapevolezza da parte dei genitori, noi come Duracell ci siamo attivati ovunque possibile: sul nostro sito, sui social media, ovunque possibile con video e contenuti online. Con l'Accademia Europea dei Pediatri abbiamo sviluppato la campagna PowerSafety che si pone l'obiettivo di raggiungere un numero più ampio di genitori in modo da ridurre i rischi e proteggere i nostri piccoli". .