"Duecon", premiato il docufilm che celebra i fratelli Abbagnale

Roma, 10 dic. (askanews) - Celebra la storia dei fratelli Abbagnale "Duecon", il docufilm scritto e diretto da Felice V. Bagnato e Gianluca De Martino, proiettato a Castellammare di Stabia presenti i campioni olimpici e mondiali Carmine e Giuseppe con il loro timoniere Peppiniello Di Capua. Una serata nell'ambito della prima edizione della rassegna cinematografica International Sport Film Festival. Presenti anche molti protagonisti del giornalismo sportivo e un'ampia delegazione del Circolo Nautico Stabia, palestra fulcro dello sport a remi in Italia."Duecon" racconta gli Abbagnale fra testimonianze e immagini di repertorio. Al regista Bagnato è stato consegnato il Premio Banca Stabiese: "E' il primo lavoro sui fratelli Abbagnale da tanti anni a questa parte, ci abbiamo lavorato con grande passione e abbiamo avuto un bel riscontro di pubblico, è stato molto apprezzato in Italia e non solo, che poi era il nostro scopo, far conoscere il territorio e due grandi esempi di campioni come sono stati i fratelli Abbagnale"Carmine Abbagnale: "Lo sport è importantissimo per i giovani per tante ragioni, perché ti mantiene in forma, ti fa crescere meglio; sono propenso a che i giovani facciano sport, qualunque attività sportiva, è importantissimo soprattutto per loro".