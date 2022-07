Droga: Venezia, arrestata coppia con oltre 70 kg di sostanze

(ANSA) - VENEZIA, 22 LUG - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti, tra hascisc, cocaina e marijuana, a due coniugi albanesi, domiciliati a Mestre, che sono stati arrestati. Fermata in auto, la coppia è stata condotta alla vicina abitazione; nel parcheggio è stata trovata un'altra auto dei coniugi, nel cui bagagliaio sono stati trovati panetti di hascisc per quasi 20 chilogrammi. L'uomo ha tentato allora la fuga ma è stato bloccato dalla pattuglia. Con il cane antidroga le operazioni sono state estese all'abitazione, dove sono stati scoperti 300 grammi di cocaina. In un altro immobile della coppia, a qualche chilometro di distanza, è stato infine scoperto un deposito di stupefacenti: oltre 3 chili di cocaina in un armadio, 18 sacchi con 20 chili di marijuana e 27 chili di hascisc suddiviso in 55 panetti. La droga, probabilmente destinata a rifornire le piazze dello spaccio durante la stagione estiva, avrebbe fruttato sul mercato un profitto stimato in oltre un milione di euro. (ANSA).