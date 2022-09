Droga in auto collega: 8 anni a ex capo polizia locale

(ANSA) - MILANO, 14 SET - E' stato condannato a 8 anni di carcere Salvatore Furci, ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, imputato per aver fatto piazzare, nel gennaio 2020, da un complice cinque dosi di cocaina nell'auto di Lia Vismara, comandante della Polizia locale di Corbetta, per vendicarsi, è l'ipotesi, del suo licenziamento. Lo ha deciso il giudice del Tribunale Elisabetta Canevini che ha aumentato la pena rispetto ai 7 anni e 4 mesi chiesti dal pm Gianluca Prisco. Furci, visibilmente scosso, dopo la lettura del dispositivo ha affermato: "8 anni quando non ci sono prove!." (ANSA).