Droga: in auto con 20 kg di cocaina, arrestato 40enne

(ANSA) - FOGGIA, 01 OTT - Un carico di 20 chilogrammi di cocaina purissima del valore commerciale di oltre 4 milioni di euro, è stato sequestrato dai finanzieri di Foggia nelle vicinanze del casello autostradale Nord del capoluogo dauno. Era a bordo di un'automobile con targa tedesca condotta da un 40enne di origini albanesi che è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un controllo a bordo dell'auto, i finanzieri hanno scoperto la droga divisa in 18 panetti, nascosta in un doppiofondo con un sistema di apertura telecomandato. (ANSA).