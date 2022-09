Droga: giro di spaccio a Modena, 10 arresti della Polizia

(ANSA) - BOLOGNA, 28 SET - La Polizia ha eseguito un'operazione nei confronti di venti indagati, di cui dieci destinatari di misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Modena per detenzione e spaccio di stupefacenti in città. L'indagine, avviata nel marzo 2021 e coordinata dalla Procura, si è concentrata su un gruppo di minori stranieri non accompagnati prevalentemente di nazionalità tunisina che, allontanatisi arbitrariamente dalle strutture di accoglienza, spiega la Questura, si erano dedicati allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze cittadine. Alle operazioni condotte dalla Squadra Mobile di Modena hanno preso parte 60 agenti e personale della Polizia locale che ha curato le segnalazioni dei Servizi sociali. (ANSA).