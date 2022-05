Droga coppia e violenta donna, condannato a 6 anni e 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - E' stato condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi di reclusione Omar Confalonieri, ex agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone a Milano, finito in carcere il 6 novembre con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni perché, il 2 ottobre, avrebbe stordito durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna nella casa dei due, davanti alla loro figlia di meno di un anno. Lo ha deciso il gup Massimo Baraldo, che lo ha assolto invece da una delle tre accuse, ovvero il sequestro di persona (ANSA).