Droga: cocaina liquida dal Sudamerica, tre arresti

(ANSA) - VARESE, 20 GIU - La Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) ha arrestato tre persone, fra cui due narcotrafficanti, e sequestrato 7 kg di cocaina liquida, a conclusione di un'indagine su un traffico internazionale di stupefacenti proveniente dal Sudamerica. In manette é finito un trentenne uruguaiano, bloccato con la cocaina liquida nascosta in alcuni contenitori di bevande, "travestita" da olio di cocco e sciroppo di agave, e successivamente il gestore del traffico, cittadini ecuadoregno, e un terzo uomo referente del gruppo criminale su Milano. Lo stupefacente, trasformato almeno in 7 mila dosi, avrebbe fruttato tra i 500 mila euro a oltre un milione. (ANSA).