Droga e cellulari a detenuti Rebibbia,7 arresti,anche agente

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Droga, cellulari e schede sim introdotte abusivamente nel carcere romano di Rebibbia. Sette le persone arrestate dai carabinieri della compagnia Eur e dal Nucleo investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura. Tra loro anche un agente della polizia penitenziaria, finito ai domiciliari. Il poliziotto, già sospeso in via cautelativa, secondo gli inquirenti avrebbe fatto da tramite tra i detenuti e l'esterno per facilitare l'introduzione illecita nel carcere di quanto richiesto.Il gip, sim e droga nelle pizze (ANSA).