Droga, Bonafede: legalizzazione cannabis non si farà

Roma, 14 gen. (askanews) - No alla legalizzazione della cannabis. Il senatore M5S Mantero ha presentato un ddl per permettere l'autocoltivazione della cannabis, il vicepremier Salvini si è già opposto dicendo che non è nel contratto. Lo segue il ministro della giustizia Bonafede: "che io ricordi non è prevista nel contratto, e quindi ritengo che non si farà", dice Bonafede a Circo Massimo, su Radio Capital, "Quello che non è previsto dal contratto non si farà, a meno che le due forze politiche non raggiungano un accordo".