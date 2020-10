Dpcm: autisti e controllori vigilano su bus e tram a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Autisti e controllori dell'Amat a Palermo vigilano sul contingentamento del numero dei passeggeri a bordo degli autobus del trasporto pubblico urbano. "In considerazione dei nuovi provvedimenti abbiamo modificato piano della mobilità, in modo tale da tenere conto delle prescrizioni - spiega il presidente dell'Amat, l'aziende partecipata che gestisce il trasporto pubblico, Michele Cimino - inoltre stiamo potenziando le linee diurne e ovviamente riduciamo le corse notturne, visto che dalle 23 alle 5 non si potrà circolare e dunque l'utenza sarà praticamente azzerata". L'Amat sta, inoltre, accelerando il piano di assunzioni che era già stato avviato, partendo proprio dall'assunzione dei 100 autisti, che dovrebbe arrivare entro novembre. In programma anche il potenziamento dell'officina che prevede l'inserimento di 41 operatori meccanici, che saranno assunti attraverso una società di lavoro interinale. "In attesa dell'assunzione degli autisti - dice Cimino - potremo contare su quelli presi grazie ai contratti somministrati attraverso una società di lavoro interinale". (ANSA).