La tragedia di Lamezia Terme, una task force di geofisici specializzati del Cnr per trovare il corpo del piccolo Nicolò

La scelta di far passare una strada di Lamezia Terme dove un tempo scorreva un torrente ha distrutto la famiglia di Angelo Frijia. Sua moglie, Stefania Signore, di 30 anni, i figli Cristian, 7 anni, e l'altro figlio, Nicolò, di 2 anni, che non è stato ancora ritrovato, sono morti sotto una valanga di acqua e fango. Ora tutti cercano il corpicino di Nicolò.

Alle attività incessanti portate avanti dagli uomini dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino, della protezione civile e delle forze dell’ordine, si sono affiancante anche quelle di diverse centinaia di volontari accorsi da tutta la regione per unirsi nelle ricerche del piccolo. Un’attività che finora, purtroppo non ha sortito alcun risultato. La Procura della Repubblica di Lamezia sulla tragedia che ha devastato la famiglia di San Pietro Lametino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo.

Un atto dovuto, ma anche il modo per accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto quella sera. Le ricerche continuano senza sosta, anche con l’aiuto di squadre di geofisici specializzati del Cnr. «Siamo convinti - ha detto il responsabile della Protezione civile calabrese, Carlo Tansi - che il bimbo sia finito sotto la spessa coltre di detriti accumulatasi a causa del nubifragio. Faremo quindi ricerche nel sottosuolo tramite il georadar, effettuando dei veri e propri raggi x del terreno. Laddove troviamo delle anomalie si va a scavare". "Si tratta, chiaramente - ha detto Tansi - di ricerche molto complesse, ma non lasciamo nulla di intentato". L’avevano già detto: “È come cercare un ago in un pagliaio”.

“Ma a volte capita – ha scritto commossa Loredana Collocca di m.lacnews24.it - che l’ago si trovi nel punto giusto per essere visto, e che Nicolò possa essere strappato da quella coltre fredda, abbracciato, scaldato, anche se in quel corpo la vita non scorre più. Riconsegnato al padre Angelo, che pianga tutte le lacrime del mondo per quella piccola vita appena sbocciata e già sfiorita. Con la misericordia che la furia della natura non conosce. Con il dolore che buca il cuore dell’uomo da parte a parte. Di chi aveva tutto e lo ha perso. Una moglie, due figli, il loro piccolo mondo che ora qualche beffarda eclissi ha nascosto per sempre”.

Nella zona di campagna è stato allestito un posto di comando avanzato, presieduto da un funzionario del Comando provinciale di Catanzaro e due operatori dei vigili del fuoco specializzati in topografia applicata al soccorso per coordinare tutte le operazioni di ricerca gestite anche con squadre di esperti. Le ricerche sono effettuate da dieci unità dei vigili, affiancate da due unità specializzate in movimento terra e una squadra Saf fluviale. L’area è costantemente perlustrata dall’elicottero del Reparto Volo di Catania, temporaneamente dislocato presso nucleo elicotteri di Lamezia Terme. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino, la guardia di finanza, la polizia di Stato ed i volontari della Protezione civile.