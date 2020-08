La depressione e la fuga, o un rapimento? Nuovi elementi sulla scomparsa della Dj con sui figlio

L'ultimo velocissimo contatto con il marito, di sfuggita, nella mattinata di lunedì. Prima di sparire. Da allora non si hanno notizie di Viviana Parisi, Dj di origine piemontese trapiantata in Sicilia, che da casa era uscita per andare a comprare le scarpe al figlio piccolo. E a casa non è mai rientrata. Di lei non si sa più nulla. Così pure del figlio Gioele, 4. L'auto su cui viaggiavano e che guidava la donna, dopo un lieve incidente sull'autostrada A 20 Messina-Palermo, è stara ritrovata all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia. Nella macchina gli inquirenti hanno ritrovato i suoi effetti personali. La Parisi si sarebbe poi allontanata dalla strada a piedi, oltrepassando il guard rail e portando con sé il piccolo. Da allora è mistero, e preoccupazione. Di certo quella del marito, pure lui disc jockey, Daniele Mondello che ha dichiarato: "Neanche l'ho vista uscire di casa, lavoravo ad una produzione musicale, non ricordo nemmeno come era vestita".

L'ombra della depressione

Tutto quel che resta, per ora, di Viviana Parisi e di Gioele è la Opel Corsa lasciata aperta e vuota in autostrada. Lungo un tratto che avrebbe portato la donna a 100 chilometri di distanza dall'abitazione di famiglia a Venetico. Da dove il primo centro commerciale disponibile per comprare al bambino quel che gli serviva era a soli 15 chilometri. Perché quella deviazione allora? Perchè la sparizione? Sia la madre della donna che la cognata parlano di uno stato di prostrazione psicologica, depressione, aggravata dall'ansia causata dalla pandemia e dal lockdown: "Per mesi è stata terrorizzata all'idea di ammalarsi e che si potesse ammalare il bambino. L'abbiamo pure accompagnata in ospedale durante il periodo del lockdown e le hanno refertato questo stato di salute".

Una vita che stava già cambiando

Su La Stampa la madre conferma: "La sentivo al telefono e le dicevo: gioia mia, resisti". E anche il matrimonio, per lei, era sempre più incentrato sulla cura del figlio e sempre meno sul lavoro musicale condiviso col marito: "A casa faceva tutto lei". Ancor la madre teme che nel piccolo incidente Viviana Parisi abbia battuto la testa, e che questo abbia peggiorato il suo stato emotivo. Gli inquirenti stanno esaminando il contenuto del cellulare di Viviana, il traffico telefonico, la messaggistica, le chat, per ricostruire i suoi umori, le intenzioni, gli spostamenti.