Neo medici e infermieri militari pronti a battersi con coraggio contro un morbo difficile da maneggiare e da combattere. «Pronta a fare la mia parte, la voglia di dare una mano è più forte della preoccupazione, che non può non esserci adesso», dice carica ed emozionata, a poche ore dalla discussione della tesi”, ha detto la neo dottoressa (110 e lode) Eleonora Scaglioni, mantovana, 26 anni, dopo la prima sessione di lauree online in Medicina dell’università Statale. Ed è già tempo di prima liea, di trincea. Proprio come alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando l’Italia aveva bisogno di forze nuove, specialmente di medici, ingegneri e architetti. Eleonora è pronta. «Sappiamo – ha detto al Corriere della Sera - che c’è una grande carenza di medici e che saremo utilizzati dove serve, magari per fare i tamponi, una collega specializzanda sta lavorando sull’epidemiologia, è stata reclutata per rintracciare i contatti dei malati. Serve aiuto su più fronti. Ci hanno chiamato nei giorni scorsi anche come laureandi, per rispondere alle chiamate al 112».

La discussione della tesi on line

Il neo medici non dovranno più sostenere l’esame di Stato, perché sono stati abilitati per decreto ad esercitare subito la professione. Lei figlia di un medico ha già tracciato il suo futuro post coronavirus: “Proseguirò con la specializzazione, sarò un medico di famiglia, come mio padre». Certo, sicuramente aveva immaginato un post laurea diverso, magari un viaggio o comunque qualche settimana di meritato riposo, invece il Covid-19 ha cambiato totalmente la sua vita. Non può non essere preoccupata. “Da settimane ne parlavo con i colleghi di studio, sapevamo che la situazione sarebbe degenerata, si minimizzava troppo e adesso si rischia di arrivare al collasso negli ospedali … pensavo di impegnarmi nella ricerca, sulla medicina rigenerativa. Poi ho scelto di diventare medico di famiglia, perché sono pochi ed è giusto rispondere a questo bisogno, e perché i pazienti devono avere un dottore che sia anche una figura amica, vicina ed è così che vorrei svolgere la professione”, ha spiegato al Corriere la ragazza. Quando si era iscritta a medicina non pensava certo di discutere la sua tesi in collegamento da salotto a salotto con i professori. “Siamo stati i primi. Ho presentato il mio lavoro sulla bioinformatica nello studio dei tumori del polmone. Con genitori e sorella alle mie spalle, vicinissimi, ed è stato emozionante, quando uno dei professori ha letto il giuramento di Ippocrate mi sono voltata, avevamo tutti le lacrime».

Gli infermieri militari

Pronti a scendere in trincea anche gli infermieri militari. Anche se qualche problema, ha spiegato in un comunicato il sindacato dei militari c’è. Il segretario Generale Luca Marco Comellini è preoccupato: “Abbiamo appreso con preoccupazione che il M5S applaude all'arruolamento straordinario di personale sanitario militare temporaneo tra cui 200 sottufficiali infermieri. È evidente che i parlamentari del Movimento 5 Stelle sull'argomento, nonostante una recente presa di posizione che ci aveva fatto ben sperare, hanno ancora poche idee e molto confuse perché è chiaro che la soluzione scelta dal Governo non solo non risolverà il problema in atto ma rischia di tramutarsi in un fallimento che in queste ore va assolutamente evitato”.

Le preoccupazioni del sindacato

Arruolare degli infermieri già formati nel mondo civile e già abilitati all'esercizio della professione infermieristica, come prevedono le leggi 24/2017 e 3/2018, per poi costringerli attraverso l'attribuzione dello status militare e del grado da maresciallo al silenzio, relegarli in un ruolo esecutivo, quindi inferiore a quello direttivo nel quale trovano la naturale collocazione tutti gli infermieri civili del SSN, costringerli alla disciplina militare e non alle regole della professione sanitaria è quello che in realtà si vuole fare, non per concorrere alla risoluzione dell'emergenza ma solo per arrivare ad affermare la presenza militare anche nel settore della sanità civile, come vogliono taluni “baroni” della sanità militare.

Gli infermieri militari sono 5000

“Il Governo ritiri immediatamente il provvedimento – ha anche detto Comellini - il personale militare che esercita le professioni sanitarie non può continuare a lavorare nel clima di incertezza e insicurezza che è venuto a creare a causa della visione ottocentesca che il vertice della Sanità militare ha di queste figure professionali”. Gli infermieri militari sono 5000 e “molti di questi sono stati già allertati e in due ore sono pronti ad essere impiegati nelle strutture civili per fronteggiare l'emergenza Covid e sono pienamente consapevoli del fatto che dovranno farsi carico di tutti i rischi derivanti dalla mancanza di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale e di tutti i problemi legati al loro mancato inquadramento nel ruolo direttivo che gli compete, al pari dei loro colleghi civili”.