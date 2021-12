Terrore sul treno notturno a Varese: due ragazze aggredite, una violentata. E' caccia all'uomo

L'incontro nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale di Varese. Per scoprire di essere state vittime dello stesso attacco, della stessa aggressione sessuale. Sul Trenord che va da Milano a Varese. Le due ragazze hanno realizzato di essere rimaste vittime dello stesso orrore che ha allarmato le forze dell'ordine. Una è stata violentata, l'altra è riuscita a ribellarsi e fuggire in extremis. Restano lo shock e la paura.

A caccia di due uomini

La Squadra Mobile di Varese ha cominciato a ricostruire i movimenti dei due stupratori notturni, non si sa con certezza se italiani o stranieri, che avrebbero agito a partire dall'area ferroviaria di Vedano Olona. Vittime della loro violenza due ragazze pendolari. Una di queste sarebbe straniera e starebbe contribuendo a ricostruire la nazionalità degli aggressori e un primo identikit. E' una corsa contro il tempo poiché i due potrebbero già essersi molto allontanati dal luogo degli stupri tentato e riuscito, forse anche oltre confine.

Le tracce sparse

Il questore Michele Morelli ha parlato di indagini a partire dalle celle telefoniche in zona, e sta confrontanto i dati di precedenti indagini per capire se il modo di agire degli aggressori sessuali si possa definire seriale. Alle due ragazze arrivate all'ospedale di Varese in stato di shock non sono stati sottratti beni o borse, il che rafforza la teoria della pura aggressione a scopo di stupro.