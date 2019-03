(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Una donna di 33 anni è stata uccisa nel Napoletano, a Melito di Napoli. I carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti d'urgenza in via Papa Giovanni XXIII per segnalazione al 112 di colpi d'arma da fuoco. Sul posto hanno accertato che al 5° piano della palazzina al civico 49 era deceduta all'interno della propria abitazione una 33enne del luogo incensurata. I militari sono sul posto. Indagini sono in corso.