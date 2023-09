Infermiera uccisa a coltellate a Roma nel palazzo in cui viveva. E' caccia all'assassino

L'hanno trovata nell'androne del palazzo in cui abitava in via Allievo a Primavalle, a Roma. Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa con diversi colpi di arma da taglio. Gli investigatori cercano l'assassino e l'attenzione si concentra in queste ore sull'ex compagno della donna, di origini maghrebine, al momento irreperibile. Il nome della vittima è Rossella Nappini, lavorava all'ospedale San Filippo Neri.

Il cerchio si stringe

La polizia sta passando al setaccio l'intera zona attorno all'edificio dove un vicino di casa ha trovato la Nappini senza vita, chiamando subito dopo il 112. Si cerca l'arma del delitto anche frugando nei cassonetti della spazzatura. L'infermiera 52enne era separata, madre di due figli e viveva con la madre. Diversi vicini raccontano di aver sentito le urla della donna, chi di loro ha scoperto il corpo lo ha trovato già coperto da un telo. Persona riservata nel privato, l'infermiera uccisa era nota per il suo attivismo contro la privatizzazione del San Filippo Neri. L'ipotesi è che l'ex compagno l'abbia accoltellata a morte al culmine di un litigio, fuggendo poi via.