Donna scivola e muore sul Terminillo

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Una donna è morta sul Terminillo dopo essere scivolata per circa 100 metri sul canalone centrale. Lo rende noto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio che è intervenuto nel primo pomeriggio, ma purtroppo i soccorsi sono stati inutili. La donna, M.D.M. del 1971 e residente a Roma, era impegnata in un'escursione insieme al compagno quando - presumibilmente a causa del ghiaccio presente a terra - è scivolata procurandosi diversi traumi dopo un impatto su alcune rocce scoperte. Sul posto una squadra di terra del Soccorso Alpino della stazione di Rieti, il personale sanitario del 118, gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Sempre oggi il Soccorso Alpino del Lazio è intervenuto insieme all'eliambulanza del 118 della Regione Lazio per prestare soccorso ad un cacciatore infortunatosi ad una caviglia in un punto impervio nel territorio del comune di Amaseno, in provincia di Frosinone. L'uomo è stato recuperato da un elicottero tramite verricello.