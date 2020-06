Donna muore in travaglio, neonata salva

(ANSA) - AREZZO, 14 GIU - Una donna di 31 anni, alla quarantunesima settimana di gravidanza, è morta durante il travaglio. Salva la neonata, fatta nascere col taglio cesareo. E' accaduto tamani presto all'ospedale della Gruccia, a Montevarchi, comune dell'Aretino dove la donna, di origine nigeriana, viveva. Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est spiegando che la 31enne ha avuto un arresto cardiaco durante il travaglio. La stessa Azienda ha avviato un'indagine interna e disposto il riscontro diagnostico, previsto per domani, "per accertare le circostanze e le cause del drammatico evento".