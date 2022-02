Donna morta a Trieste:prorogati tempi analisi tossicologiche

(ANSA) - TRIESTE, 14 FEB - Sono stati prorogati di 30 giorni i termini per il deposito delle analisi tossicologiche e degli esami sui reperti trovati nei pressi del corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata priva di vita il 5 gennaio scorso nel Parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Lo conferma la Procura. La richiesta è stata avanzata dagli esperti che stanno svolgendo gli accertamenti su incarico della stessa Procura del capoluogo giuliano che indaga sulla vicenda. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Gli esami tossicologici erano stati disposti in occasione dell'autopsia, avvenuta l'11 gennaio, ed erano inizialmente attesi in questi giorni. (ANSA).