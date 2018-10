Donna carbonizzata, individuato killer

(ANSA) - BOLOGNA, 9 OTT - I carabinieri di Modena, coordinati dal procuratore Lucia Musti, hanno individuato il presunto autore dell'omicidio della donna trovata cadavere il 10 settembre a San Donnino, non lontano dal percorso natura sul Panaro, alle porte di Modena. La salma della donna era stata bruciata, probabilmente alcuni giorni prima. L'uomo, oltre all'omicidio, sarebbe sospettato anche di altri crimini, come la violenza sessuale e il sequestro di persona, ai danni anche di altre giovani donne italiane e straniere. Domani, 10 ottobre, gli inquirenti terranno una conferenza stampa sugli ultimi sviluppi delle indagini: è fissata alle 10 al comando provinciale dei Carabinieri di Modena, via Pico della Mirandola 30 e sarà presieduta dal Procuratore della Repubblica di Modena, Lucia Musti.