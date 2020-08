Donna bruciata da ex marito:Papa le invia rosario benedetto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 AGO - Anche Papa Francesco è stato colpito dalla triste vicenda di Maria Antonietta Rositani - la donna che lo scorso anno, a Reggio Calabria, venne bruciata dall'ex marito Ciro Russo, condannato il mese scorso a 18 anni di reclusione per tentato omicidio - sentendo il bisogno di esprimerle la sua vicinanza. Attraverso l'Elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, papa Bergoglio ha fatto pervenire un biglietto a Maria Antonietta, in cui lo stesso Krajewski manifesta "vivo sgomento" per "l'orrenda storia di cieca violenza" che la donna "ha subito dall'ex marito". "Papa Francesco mi ha incaricato - scrive il cardinale - di assicurare la Sua vicinanza nella preghiera e nel contempo di farle pervenire l'unito rosario da Lui benedetto". La signora Rositani, nel ricevere il messaggio, per lei motivo di conforto ed iniezione di speranza, ha dichiarato: "sono rimasta molto commossa nel sapere che sono nelle preghiere del nostro Papa e lo ringrazio tanto. Pregherò con il rosario che egli stesso mi ha inviato. Sono stati attimi di vera emozione, grazie Papa Francesco!". (ANSA).