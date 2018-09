Donna accoltella passanti: un morto, 3 feriti

Mantova, 1 set. (AdnKronos) - Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite a Canneto sull'Oglio (Mantova) dove una donna, di origine polacca, ha accoltellato i passanti senza alcun motivo. La responsabile è stata poi fermata dai carabinieri del comando provinciale di Mantova, intervenuti sul posto e portata in caserma. Da una ricostruzione dei carabinieri, la donna ha accoltellato inizialmente una visitatrice del museo civico per poi uscire in strada e colpire a coltellate altre due persone, mentre una terza è stata ferita con una spintonata. Per una donna non c'è stato nulla da fare ed è deceduta, mentre le altre tre persone ferite sono in condizioni non gravi.