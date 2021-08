Don Milani: oro olimpico Palmisano alla marcia di Barbiana

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 28 AGO - La medaglia d'oro olimpica Antonella Palmisano, vincitrice a Tokio nella 20 km di marcia, parteciperà il 4 settembre alla XX Marcia di Barbiana di Vicchio (Firenze), la camminata nella campagna del Mugello dove si ricorda don Lorenzo Milani, il 'prete ribelle'. La campionessa del Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, riferiscono i promotori, "ha dichiarato di ispirarsi ai valori e agli insegnamenti di don Lorenzo Milani e parteciperà alla manifestazione che ricorda l'esperienza educativa della piccola scuola di Barbiana e la lezione del priore". Questa edizione della Marcia di Barbiana segna peraltro la nascita del gemellaggio con la Marcia della Pace PerugiAssisi e l'istituzione del premio internazionale 'I care-Perché mi sta a cuore'. Antonella Palmisano sarà a Vicchio già il 3 settembre, sarà accolta in palazzo comunale dal sindaco Filippo Carlà Campa. "La presenza della campionessa Palmisano che a Tokyo ha fatto vedere al mondo le sue immense qualità di donna e di sportiva e ha dichiarato il suo forte legame verso don Milani - commenta il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa - rafforza ancor più i forti valori di pace e uguaglianza propri della scuola di Barbiana, più che mai importanti in questo momento particolare per la società". (ANSA).