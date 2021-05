Domani al via il Festival della Giustizia Penale

Roma, 20 mag. (askanews) - "Un festival per avvicinare i cittadini ai complessi temi della giustizia penale, utilizzando registri comunicativi e organizzativi non convenzionali, che raccontino anche storie di vita". E' questo l'obiettivo del Festival della Giustizia Penale, organizzato a Modena, che prende il via domani in modalità online, nelle parole del direttore scientifico dell'evento, il professor Luca Lupària Donati, ordinario di Procedura Penale all'Università Roma Tre, intervistato da Askanews.Professor Lupària Donati, domani si inaugura la seconda edizione del Festival della Giustizia Penale dedicato alle 'vittime di ieri e di oggi', che evento sarà?"Sarà un evento di tre giornate (21-23 maggio), ricco di sessioni (circa 35) e con più di 100 relatori, molti internazionali. Come accaduto per la prima edizione, che fu seguita anche all'estero ed ebbe un grande successo di pubblico. Il tema di quest'anno, le vittime di reato, è particolarmente importante e sarà affrontato da vertici della magistratura, giudici costituzionali, primari avvocati, professori italiani e americani, giornalisti, opinionisti, scienziati, esperti di giustizia riparativa e coraggiose vittime che hanno deciso di condividere la loro esperienza (dai sopravvissuti ai crimini nazi-fascisti, ai familiari delle vittime di terrorismo, dalle donne che hanno subìto violenza sessuale ai bambini soldato, dalle vittime di errore giudiziario alle persone offese dalla criminalità organizzata). Uno spazio rilevante sarà riservato all'esperienza statunitense, come è nelle nostre corde fin dalla prima edizione. Le iniziative di domenica 23 saranno invece rivolte alle prospettive di riforma".A causa della pandemia il Festival sarà fruibile solo in modalità online, sui canali Youtube e Facebook e sul sito internet festivalgiustiziapenale.it., che cosa ci perde e che cosa ci guadagna l'evento? "Incontrarsi nelle piazze di Modena non sarà possibile in questa edizione ed è ovviamente un peccato. Il Festival è stato però organizzato come se fossimo in modalità ordinaria, con tanti eventi in contemporanea, spettacoli teatrali, concerti, dialoghi, film e documentari. Insomma l'idea è quella di immergere il pubblico in tante piazze virtuali nell'attesa di poterci riunire di nuovo insieme l'anno prossimo, terminata questa triste fase di rarefazione sociale. La modalità on line comunque faciliterà un'ampia partecipazione".Lei è stato anche nella commissione di riforma del processo penale istituita dalla ministra Cartabia; che proposte avete presentato? Quali sono stati i temi più dibattuti? "La relazione finale sta per uscire e dunque non posso anticipare troppi dettagli. Sicuramente è stato un lavoro complesso, da svolgere in un tempo ristretto e partendo da un testo già definito (la bozza Bonafede). La maestria del Presidente Lattanzi e l'impegno dei componenti hanno consentito di terminare per tempo l'opera. Il focus principale è stata la riduzione delle tempistiche (oggi irragionevoli) della giustizia penale, pur nel pieno rispetto delle garanzie fondamentali dell'imputato e dei diritti delle vittime. L'intervento toccherebbe tutte le fasi del rito penale, agevolando ad esempio le pratiche di giustizia riparativa, irrobustendo i meccanismi di deflazione (sostanziale e processuale), favorendo maggiori filtri per l'accesso al momento dibattimentale, incentivando i riti alternativi, prevedendo sanzioni sostitutive rispetto alla pena detentiva. Si interverrebbe anche sul primo grado e sulle impugnazioni, così come si introdurrebbero nuove soluzioni processuali innovative per risolvere problemi cruciali del nostro rito penale (rinforzando anche i diritti dell'accusato). Va detto però che la Commissione in taluni casi ha proposto opzioni alternative e la ministra deve ancora operare le proprie scelte. Sarebbe meglio riparlarne tra qualche giorno".Quando si parla di giustizia penale non si può non pensare alla crisi che la magistratura sta vivendo dopo il caso Palamara e dopo i dossier Amara. Da addetto ai lavori in che modo la magistratura può recuperare credibilità e fiducia da parte dei cittadini, in questo momento ai minimi storici? "Non perché sono il direttore scientifico del Festival della Giustizia penale, ma penso che eventi come quello che inizierà domani possano aiutare. In questo momento il popolo vede il mondo della giustizia penale, e quello della magistratura in particolare, molto lontano, rinchiuso in una torre eburnea inaccessibile e autoreferenziale. Occorre riaprire un dialogo tra cittadini comuni e operatori, in maniera trasparente. Occorre cercare un linguaggio comune. Occorre far conoscere agli italiani le complessità e i valori del sistema penale affinché si ricrei quel circolo virtuoso che conduce alla fiducia verso la magistratura. Senza questa fiducia ogni decisione giudiziale rischia di risultare delegittimata e non possiamo augurarci una simile deriva".Da più parti si chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul funzionamento della giustizia: ha senso? Quali risultati potrebbe dare? "Rimbocchiamoci le maniche, correggiamo le storture del sistema, operiamoci per una vera rivoluzione culturale, pratichiamo la trasparenza e il garantismo. Io sono per guardare al futuro. Le ragioni che ci hanno condotto sin qui le conosciamo bene; inchieste sul passato possono essere di qualche interesse, ma quello che ci chiedono oggi i cittadini è di garantire al più presto che la giustizia venga sempre amministrata nel rispetto della Costituzione".Il programma è sul sito www.festivalgiustiziapenale.it