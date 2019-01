'Dogman' di Garrone candidato ai Bafta come miglior film straniero

Roma, 9 gen. (askanews) - "Dogman" di Matteo Garrone candidato alla 72esima edizione dei Bafta, gli Oscar inglesi, nella cinquina per il miglior film non in lingua inglese. Il film ispirato alla vicenda del canaro, escluso dalla corsa per gli Oscar, dovrà vedersela con "Roma" di Alfonso Cuaron, "Cafarnao" di Nadine Labaki, "Cold War" di Pawel Pawlikowski e "Un affare di famiglia" di Hirokazu Kore-eda. La cerimonia di premiazione si terrà il 10 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra."Un altro prestigioso riconoscimento al talento di Matteo Garrone. Con la nomination come miglior film straniero ricevuta 'Dogman' entra in una cinquina dove concorrerà con alcuni dei film più incisivi e potenti della scena cinematografica internazionale recente - ha commentato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - questa nuova sfida, al fianco di registi che lo scorso anno sono stati onorati dal mondo del cinema e dal pubblico internazionali, ci rende ancora più felici dell'ulteriore traguardo raggiunto dal cinema italiano grazie a Matteo Garrone. Dogman è un'opera straordinaria e ancora una volta dimostra di poter competere con la migliore produzione internazionale".