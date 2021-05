Dl Sostegni: il 9 giugno in piazza i sindacati della scuola

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Tutti i sindacati principali della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Anief scenderanno in piazza il 9 giugno a Roma per chiedere il cambio del Dl Sostegni e ottenere misure urgenti per la stabilizzazione di tutti i precari sia abilitati che specializzati con 3 anni di servizio. I sindacati chiedono anche la stabilizzazione dei Dsga facenti funzione con 3 anni di servizio, il superamento dei blocchi sulla mobilità del personale, il rafforzamento degli organici del personale a partire dalla conferma dell'organico Covid, la riduzione del numero di alunni per classe. Il Dl sostegni è stato predisposto "senza alcun confronto", accusano. (ANSA).