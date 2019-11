Divieto dimora sindaco Crotone, indagato

(ANSA) - CROTONE, 7 NOV - Al sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, e all'assessore comunale allo Sport, Giuseppe Frisenda, la Digos della Questura ha notificato un divieto di dimora nel territorio cittadino emesso dal Gip. Il divieto é stato emesso nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica sull'affidamento in gestione ad una società privata della piscina olimpionica comunale. Sull'argomento è stata convocata, per questa mattina, una conferenza stampa in Questura.