Il post coronavirus degli italiani sarà ancora senza strette di mano e con la mascherina

Il giorno della ‘liberazione’ è sempre più vicino, del resto un’intera economia non può stare in quarantena all’infinito senza pagare un prezzo drammatico: questa guerra sta già facendo un mare di vittime, soprattutto fra i lavoratori meno garantiti. Gli esperti e politici hanno gli occhi puntati sull’asticella dell’indice di contagio “Ro”, che per ora – nonostante qualche segnale positivo - è ancora superiore a 1. Solo quando questa soglia si sarà abbassata si comincerà a vedere la luce. Nessuno può ancora dire quando tutto tornerà come prima. “Il comitato scientifico sta già studiando una modalità di riapertura, ma sarà una modalità complessa. Dopo Pasqua cominceremo a vedere un via vai di aziende che man mano ricominceranno ad operare, ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso", ha spiegato il sottosegretario Achille Variati (Pd) a Radio Cusano.

Sinistra, centro e destra valutano. “Non illudiamoci che nel giro di poche settimane avremo superato questa cosa. Per me non ci daremo la mano per 6-8 mesi. Il governo sta pensando ad una grande campagna di rilancio della 'reputazione' Italia dopo che siamo stati additati come untori. Il nemico è la burocrazia. I soldi devono finire nei conti correnti delle famiglie, saranno pochi, ma meglio pochi e subito. Se ci saranno i furbi li metteremo alla gogna, ma serve liquidità ora. Abbiamo predisposto i bonifici per i 400 milioni da dare ai comuni", ha detto Variati.

Sarà una pasquetta in tono minore. Manca ancora la convocazione ufficiale, ma il Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocato giovedì prossimo. Sul tavolo ci sarà la proroga delle misure in scadenza al 3 aprile per contenere la diffusione del coronavirus. "Nella riunione del Comitato tecnico scientifico - ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza - è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione". Comunque, si sta finalmente ipotizzando come graduare il ritorno alla normalità dell’industria e alle sue attività connesse (porti, trasporti, terziario). Per negozi, bar, ristoranti, alberghi, l'attesa sarà più lunga, ma c'è uno spiraglio.

Sarà necessario farlo con regole nuove di sicurezza. Gli italiani, ma a questo punto il mondo, dovranno adeguarsi per molto tempo. “Dovremo farlo escludendo le zone più colpite, dovremo farlo magari ragionando a fasce d'età, in modo da proteggere i più vulnerabili. Ma proprio perché dobbiamo difendere i più deboli, le fasce d'età e le aree più colpite, è indispensabile che chi è meno a rischio si prenda l'impegno di lavorare anche per chi non può. Questo vuol dire essere una comunità, questo vuol dire affrontare il futuro, questo vuol dire dimostrare di sapersi risollevare con le proprie forze", ha sostenuto il governatore della Liguria Toti.

Sulle riaperture si è espresso anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “Stiamo studiando adesso proprio questo aspetto, per capire come muoverci una volta che la curva sarà in discesa. Purtroppo nel mondo non ci sono esempi da seguire, saremo i primi a fare un’operazione del genere e stiamo studiando vari modelli. Il problema è capire quali forme di apertura garantiscono che la curva non ritorni a crescere. Certamente le riaperture avverranno in modo graduale e dovremo organizzarci per essere capaci di intercettare rapidamente eventuali nuove persone positive. Stiamo anche valutando un’idea degli inglesi, quella dello "stop and go: prevede di aprire per un certo periodo e poi chiudere di nuovo", ha spiegato il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, a Radio24.

È "difficile pensare a una riapertura delle attività produttive per territori, più facile pensare per filiere, per beni, ha spiegato il ministro. "Perchè altrimenti si creano poi delle asimmetrie non ragionando sull'intero territorio nazionale e rendere asimmetrica la crisi sarebbe peggiore". Intanto, il ministero del Lavoro, l'Abi e le parti sociali hanno detto che "entro Pasqua ci sarà l'erogazione del primo assegno Cigs". Si ricomincia a pensare al futuro. Ed è già una buona cosa.