Disagio giovanile a Roma, obiettivo competenze a seminario 'Eddaje'

Roma, 9 ott. (askanews) - "Il contesto giovanile a Roma è un delirio". Il grido d'allarme arriva dall'associazione "Fuori della porta", una delle Onlus più attive sul fronte del disagio giovanile a Roma, impegnata in numerosi progetti di "educazione di strada", che chiama a raccolta genitori, studenti universitari o chi semplicemente ha a cuore il destino di una intera generazione di giovani romani, in occasione del seminario "Eddaje - E' possibile educare in strada?" che si terrà il prossimo sabato 13 ottobre dalle 10 alle 16 in Via Viviani 14 (Roma).Come spiega il principale animatore di "Fuori della porta", il sacerdote ed educatore professionale don Giovanni Carpentieri, "a Roma stiamo perdendo una intera generazione perché le istituzioni non sono presenti nei loro luoghi di aggregazione, dove invece sono radicate strutture di devianza che inevitabilmente portano a droga, gioco d'azzardo, prostituzione, micro-criminalità. Dobbiamo tornate nei luoghi di aggregazione dei nostri giovani, e per farlo bisogna essere formati".La Onlus "Fuori della porta" è presente da anni con percorsi di intervento negli ambienti aggregativi dei ragazzi romani, dalle piazze alle discoteche. Il seminario in programma il prossimo 13 ottobre ha l'obiettivo di fornire adeguate competenze a chi decide di impegnarsi in prima persona. E sono sempre più numerosi i giovani genitori, volontari e studenti che passano il sabato sera nelle piazze dello spaccio o nei locali della movita, facendo informazione sugli effetti degli stupefacenti e cercando il contatto con i giovani capitolini. Molte anche le storie di riscatto e successo che testimoniano l'efficacia del metodo adottato da questi volontari.