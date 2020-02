'Diremo solo casi clinici rilevanti. Inutile corsa a mascherine'

Roma, 27 feb. (askanews) - Cambia definizione e la comunicazione dei casi di coronavirus in Italia: "Comunicheremo i casi clinicamente evidenti, di pazienti in rianimazione e di morti, esattamente come avviene in tuti gli altri Pesi del mondo", ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani."I positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata, estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica", ha detto. Così l'Italia applicherà i criteri definiti dall'Ecdc, quindi "basta tamponi ai non sintomatici".Per Ippolito "non c'è motivo né bisogno di una corsa alle mascherine": è invece "importante lavarsi le mani con sapone o gel disinfettante".