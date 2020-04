Dimesso Mattia, aveva detto alla mamma “non ti lascerò sola”. Lei: "E' nato una seconda volta"

Era il 21 marzo quando la promessa di Mattia alla mamma, “non aver paura, non ti lascerò sola”, aveva commosso l’Italia. Dopo 27 giorni il 18enne curato all’ospedale di Cremona potrà tornare a casa. "Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po'”, afferma il più giovane paziente Covid dimesso stamane, aggiungendo di aver avuto "paura" quando lo dovevano intubare. Il Coronavirus "all'inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello".

"Lotterò per te"

Dopo l’accorata promessa alla mamma, “lotterò per te, non ti lascerò sola”, dopo il sorriso in videochiamata e la prima telefonata, la sua storia si conclude nel migliore dei modi. Del resto Mattia è giovane e i rischi per lui erano inferiori a quelli di chi ha una età avanzata. Tuttavia, come afferma, è stata dura. In mezzo c’è comunque la sofferenza di un ragazzo di 18 anni. Per fortuna è stato sorretto nel suo percorso di guarigione dall’affetto dei compagni di classe, degli amici e di tanti che gli sono stati vicino. Con lui e i suoi cari gioiscono anche i medici e gli operatori sanitari che l’hanno seguito.

Gli applausi dei medici e degli infermieri

All'uscita dell'ospedale, accompagnato dalla mamma, ha ricevuto gli applausi dei medici e degli infermieri che l'hanno curato come angeli custodi e che ha ringraziato per averli avuti al suo fianco in questa battaglia, vinta, contro il Coronavirus che aveva contratto. "È stata una esperienza dura. Ma fin dall'inizio mi sono ripromesso di lottare e di rimanere qua". Appena sveglio "ho pensato: 'dove sono? Cosa faccio qua?". Qualche giorno dopo "mi sono reso conto che avevo superato una bella lotta". Dopo due o tre giorni dal risveglio, ha raccontato, "ho cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel" per poi sentirsi fuori pericolo quando dalla terapia lo hanno trasferito nel reparto di degenza.

La mamma: "E' nato una seconda volta"

"Mattia è nato una seconda volta", ha detto la mamma del 18enne. Ha raccontato che la sua "vita si è fermata quando mi ha mandato il messaggio 'mamma mi ricoverano in terapia intensiva". La signora ha spiegato che l'affetto ricevuto da molti in questo periodo "mi ha dato più forza". Forza e gioia avute quando il 29 marzo scorso è riuscita a parlare al telefono con il figlio ricoverato. "Gli hanno messo vicino all'orecchio il cellulare. Si è messo a piangere e poi a ridere" e lei ha tirato un gran respiro.

L'ospedale di Cremona (Ansa)

La storia

Noi di Tiscali avevamo raccontato la SUA STORIA che aveva colpito tutti. Dalla scoperta della polmonite da coronavirus, al ricovero e al coma farmacologico.

A quelle parole piene d’amore per mamma Orietta, la sorellina e il compagno della madre: “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla. Ti amo, mamma, lotterò per te, Davide e Anastasia. Devo andare”.

A quella confidenza di Orietta: “Ho chiesto alle infermiere di accarezzarlo per me”. Un appello toccante, perché i medici il suo Mattia non glielo lasciavano giustamente vedere, come la lotta al virus impone.

Aveva detto di aver “fiducia nei dottori”, quella mamma. E di voler essere forte per il suo ragazzo. Perché “bisogna essere lucidi e non crollare, come mi ha chiesto Mattia in quel messaggio”, aveva detto sul Corriere. Ora tutte le preoccupazioni sono finite, la fiducia nei sanitari è stata ben riposta, e Orietta potrà riabbracciare forte suo figlio, come aveva tanto desiderato.