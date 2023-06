Digitalizzazione Pa, Zangrillo: maggiore investimento formazione

Roma, 23 giu. (askanews) - "La trasformazione digitale è la vera sfida per l'Italia, ma abbiamo un ritardo da colmare, basti pensare che nella fascia trai 17 e i 70 anni abbiamo competenze digitali pari al 40%, mentre la media Ue è 65%. Il Pnrr dedica alla digitalizzazione 6mld di euro e l'entità delle risorse per l'innovazione della Pa è pari a 1,2 mld, in buona parte dedicate al digitale. Dobbiamo utilizzare tale disponibilità economica innanzitutto per dotarci dellastrumentazione tecnica necessaria e poi per accompagnare le persone nel processo di trasformazione.

Nel raggiungimento dei nostri obiettivi il capitale umano ha un'importanza strategica", lo ha detto questa mattina il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a un talkorganizzato da The Watcher Post dedicato al tema della nuova Pa. "La vera criticità sta nell'accompagnare le persone nel processo di cambiamento - ha spiegato il ministro - e per questo la formazione è una leva imprescindibile. L'obsolescenza della competenza oggi avviene molto rapidamente. E questo è il motivo per cui abbiamo approvato la direttiva che obbliga i dipendentidella Pa a dedicare tre giorni l'anno alla formazione, un requisito che diventa indispensabile anche per le valutazioni delle performance del personale. Inoltre abbiamo appena aggiornato la piattaforma Syllabus, a cui possono accedere tutte le amministrazioni italiane e che consente anche di customizzare i processi di formazione".